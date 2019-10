“Będziemy pamiętać o Pańskim Ojcu”. Tusk i liderzy opozycji wspierają Morawieckiego Politycy opozycji na chwilę przerwali kampanię wyborczą, by oddać honor zmarłemu Kornelowi Morawieckiemu. Na Twitterze posłowie opozycji składają kondolencje premierowi Mateuszowi Morawieckiemu z powodu straty ojca. “Panie Premierze, proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia dla Pana i całej rodziny. Będziemy pamiętać o Pańskim Ojcu i jego pracy dla naszej Ojczyzny” – zapewnił Donald Tusk.Przewodniczący Rady Europejskiej nie jest jedynym politykiem, który na chwilę odłożył na bok bieżące spory polityczne. Kondolencje złożyła też kandydatka opozycji na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. “Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Kornel Morawiecki. Szanowny Panie Premierze Mateuszu Morawiecki, w tym trudnym czasie proszę o przyjęcie szczerych wyrazów współczucia dla Pana i całej Rodziny” – napisała liderka Koalicji Obywatelskiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

