„Biskup może bezkarnie nadużywać władzy, która w Kościele ma charakter uznaniowy". Trzeba sobie zadać pytanie, do jakiego miejsca doszedł polski Kościół, że w oczach społeczeństwa buta hierarchy i jego odrealnienie jest standardem a wyjątkiem zachowania zrównoważone – mówi Piotr Szeląg, teolog i prawnik, były ksiądz z archidiecezji gdańskiej. – Formacja kładzie nacisk na implementacje poczucia obowiązku, podporządkowania się, posłuszeństwa. To bardzo wygodne. Tymczasem nie mówi się ani o potrzebach ani prawach, które przecież każdy jednak ma. Zamysł ukształtowania człowieka, który będzie posłuszny, podporządkowany, który nie będzie miał żadnych problemów, jak każde kłamstwo, ma z założenia krótkie nogi. O problemach się nie mówi? – I to jest kardynalny błąd, że w rzeczywistości seminaryjnej roztacza się fałszywą wizję przyszłości i życia w Kościele. I mamy do czynienia z procesem, że ci młodzi ludzie, którzy są bardzo zdeterminowani, żeby osiągnąć pewien cel, jakim jest przystąpienie do święceń, podporządkowują się tej rzeczywistości. Ulegają narzędziom formacyjnym, które są drogą do tego celu. Potem, kiedy mają za sobą święcenia, nagle dostrzegają, że po przekroczeniu tego etapu, problemy dalej występują. W tej wyidealizowanej rzeczywistości, o której im się opowiada przez te sześć lat, pokazuje się otchłań normalnego życia.

