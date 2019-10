„Boże ciało” robi furorę na świecie Najnowszy film Jana Komasy zdążył już zachwycić jurorów międzynarodowego festiwalu filmowego w Wenecji, zdobyć worek nagród w Gdyni i zostać polskim kandydatem do Oscara. Na tym jednak lista sukcesów „Bożego ciała” się nie kończy. Poruszająca historia 20-letniego Daniela (Bartosz Bielenia), który po wyjściu z zakładu poprawczego i bez święceń kapłańskich postanawia sprawdzić się w roli księdza, to jedna z najgłośniejszych polskich premier tego roku. Film pojawił się na naszych ekranach 11 października i do tej pory zdążył zgromadzić w kinach prawie 800 tys. widzów. To więcej niż premiery takich jesiennych hitów jak „Joker” czy druga część „Czarownicy”. Sukces w Polsce to jedno, ale „Boże ciało” ma szansę zachwycić także widownię za granicą. Prawa do dystrybucji sprzedano w sumie w ponad 40 krajach ze wszystkich kontynentów. Co więcej, reżyser Jan Komasa otrzymał zaproszenia na prawie 60 światowych festiwali, gdzie będzie pokazywać swoje najnowsze dzieło i walczyć o prestiżowe nagrody. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

