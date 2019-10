Brexit przesunięty po raz trzeci. Ostatni? Boris Johnson nie chciał, ale musiał wyrazić zgodę na opóźnienie brexitu. Wcześniej zapewniał, że Wielka Brytania choćby nie wiem co wyjdzie z Unii Europejskiej 31 października. Według nowych uzgodnień musi to nastąpić najpóźniej 31 stycznia 2020 roku. Chyba, żeby stało się coś nieprzewidywalnego. A biorąc pod uwagę, że to już trzecie z kolei opóźnienie, nieprzewidziane wydarzenia wydają się pewne. „Na mocy brytyjskiej ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej (nr 2) z 2019, która została nałożona na ten rząd wbrew jego woli, nie mam prawa do podejmowania jakichkolwiek innych działań niż potwierdzenie formalnej zgody Wielkiej Brytanii na to przedłużenie” – oświadczył brytyjski premier w liście skierowanym do Tuska. Po czym dodał, że opóźnienie brexitu jest „szkodliwe dla demokracji” kraju. Informację potwierdził rzecznik szefa Rady Europejskiej, Preben Aamann, który podał także, że po otrzymaniu listu od Johnsona „wkrótce zostanie uruchomiona pisemna procedura w celu sformalizowania decyzji”. Źródła unijne podawały wcześniej, że ma ona potrwać 24 godziny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

