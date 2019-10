Brytyjski rząd przedstawił projekt ustawy o brexicie Brytyjski rząd opublikował projekt ustawy, która włącza postanowienia uzgodnionej z Unią Europejską umowy o warunkach brexitu do brytyjskiego prawa. Rząd chce, żeby Izba Gmin zakończyła pracę nad nią do czwartku. Ustawa o porozumieniu w sprawie wyjścia – nazwana w skrócie WAB – ma dać politycznym uzgodnieniom z UE, w wynegocjowanej przez rząd Borisa Johnsona umowie, prawnie obowiązującą moc. Zarówno tym ostatnim – w sprawie wyjścia całego Zjednoczonego Królestwa z unii celnej z UE i pozostawieniu Irlandii Północnej w elementach jednolitego unijnego rynku, jak i wcześniejszym – o okresie przejściowym, prawach obywateli UE po brexicie i rozliczeniach finansowych z Unią. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

