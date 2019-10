Burzliwa debata w PE o zakazie edukacji seksualnej w Polsce – Parlament Europejski z pewnością nie będzie zamykał oczu na to, że skrajna prawica chce wsadzać Polaków do więzienia za edukację seksualną – mówi naTemat Łukasz Kohut, europoseł Wiosny. W poniedziałek na wniosek Roberta Biedronia posłowie z całej Unii Europejskiej debatowali o kontrowersyjnym projekcie popartym przez PiS. Anna Dryjańska: Jak wyglądała debata w Parlamencie Europejskim o projekcie zakazu edukacji seksualnej w Polsce?



Łukasz Kohut: Była bardzo burzliwa. Mocne wystąpienia miały europosłanki Evin Incir i Jackie Jones przedstawicielki Szwecji i Wielkiej Brytanii, które wiedzą, jak ważne jest przekazywanie wiedzy o seksualności.



Miapetra Kumpula–Natri z Finlandii, moja koleżanka z Komisji Przemysłu, nagłośniła z kolei temat w swoich mediach społecznościowych. Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego bacznie przyglądają się jak wygląda polityka w Polsce i co szykuje nam rząd PiS.

