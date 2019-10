CBA dostało raport z uwagami Banasia

Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotarły uwagi Mariana Banasia do raportu z kontroli jego oświadczeń majątkowych – ustalił portal tvn24.pl. Liczą kilkanaście stron. – Teraz szef CBA ma czas, by przeanalizować to, co napisał prezes Najwyższej Izby Kontroli – powiedział Temistokles Brodowski, rzecznik Biura. Dodał, że następnie zapadnie decyzja: czy uwagi szefa NIK wyjaśniają wątpliwości, czy też sprawę trafi do prokuratury lub służb skarbowych.

Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadziło kontrolę oświadczeń majątkowych Mariana Banasia od 16 kwietnia. Zakończyło ją 16 października. Postępowanie objęło dokumenty złożone w latach 2015-2019, gdy był on kolejno wiceministrem i ministrem finansów, a potem prezesem Najwyższej Izby Kontroli.

Banaś w siedmiodniowym terminie skierował wyjaśnienia do zastrzeżeń zawartych w protokole CBA. Jak ustalił portal tvn24.pl uwagi prezesa NIK do raportu dotarły już do Biura. Liczą kilkanaście stron.