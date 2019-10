Celebrity Symphony Orchestra – to już 25 lat!

Każdy koncert Andrzeja Rozbickiego, czy to w eleganckiej sali w Living Arts Centre czy w oferującej przestrzeń i niezwykłe efekty świetlne sali Christian Performing Arts Centre (Church on the Queensway), to wielkie nazwiska operowe i operetkowe gości z Polski, ale także ta, bez której koncerty nie mogłyby się odbywać – orkiestra.

Celebrity Symphony Orchestra składa się z muzyków zawodowych, którzy reprezentują 15 nacji. To nie polonijna orkiestra, bo w ponad 40-osobowym zespole jest tylko kilku Polaków. W najbliższym koncercie będzie ich ośmioro.

Muzycy grający w Celebrity Symphony Orchestra grają w najlepszych orkiestrach, np. w Mississauga Symphony Orchestra, w Etobicoke Symphony Orchestra, w orkiestrze National Ballet, w różnych kwartetach, kwintetach. Niektórzy wykładają na uniwersytetach, uczą muzyki w szkołach. Wszyscy są aktywni muzycznie przez cały czas, kochają swoją pracę.

Jak doszło do powstania Celebrity Symphony Orchestra? Andrzej Rozbicki wspomina: “W 1994 roku Prezes Polonii Kanadyjskiej p. Burski zwrócił się do mnie z prośbą abym przygotowal koncert na 50-lecie KPK. Prowadzilłem wtedy Chór Symfonia w Hamilton. Bylł to wtedy bardzo dobry, liczący 60 członków zespół śpiewaczy. Byliśmy wtedy w znakomitej formie po konkursie w Nowym Jorku, w którym zajęliśmy 1. miejsce. Aby uatrakcyjnić ten koncert potrzebna była orkiestra symfoniczna. Wtedy to zebraliśmy 40 dobrych torontonńskich profesjonalnych muzykoów aby towarzyszyli chórowi w wykonaniu obszernych fragmentoów z opery ‘Halka’ Stanisława Moniuszki. Kiedy zapytano mnie jak się orkiestra nazywa aby umieścić nazwę na plakacie, wymyśliłem ‘Celebrity Symphony Orchestra’ od słowa ‘celebracja’ 50-lecia Kongresu. Koncert odbył się w McMillian Theatre na University of Toronto i był bardzo dużym sukcesem artystycznym. Partię Halki zaśpiewała Kinga Mitrowska, a partie solowe w Legendzie i Polonezie D-dur Wieniawskiego wykonała nasza obecna koncertmistrzyni Bożena Szubert. Były koncerty z okazji jubileuszy: PL LOT, PKO, Związku Polaków w Kanadzie i wiele innych”.

Andrzej Rozbicki organizuje zwykle 2-3 koncerty rocznie. Z orkiestrą odbywa przed każdym z nich cztery próby. “To nie jak w Polsce”, opowiada Rozbicki, który czasem dyryguje w Polsce, “tam nikt się nie spieszy, wszyscy mają czas, bo czasu na próbowanie jest dużo więcej”.

Muzycy z Celebrty Symphony Orchestra cenią sobie te koncerty, bo mają okazję spotkać się osobiście i artystycznie z najwybitniejszymi polskimi artystami. A było ich wielu, m.in.: Konstanty Andrzej Kulka, Wiesław Ochman, Piotr Paleczny, Rafal Bartmiński, Tadeusz Szlenkier, Zbigniew Macias, Dariusz Stachura, Ryszard Wróblewski, Zofia Kilanowicz, Iwona Tober, Roma Owsińska, Małgorzata Idzik, Adam Szerszeń, Joanna Cortes, Bogusław Morka, Włodzimierz Korcz, Jacek Wójcicki, Juliusz Ursyn-Niemcewicz, Katarzyna Dondalska, Grażyna Brodzińska, Aleksander Teliga, Iwona Hossa, Zbigniew Wodecki, Adam Zdunikowski, Justyna Steczkowska, Natalia Kukulska i wielu wielu innych. Koncerty wielokrotnie prowadził Bogusław Kaczyński. To spora gratka dla muzyków wystąpić z takimi artystami.

W orkiestrze zdarzają się muzycy dwóch kolejnych pokoleń. Kiedy Wiktor Kowalenko, puzonista, nie mógł zagrać w jednym z koncertów, zaproponował… swojego syna Williama, studenta wydziału muzycznego na University of Toronto. I tak w Celebrity Symphony Orchestra pojawił się puzonista-syn.

Są też pożegnania, jak odejście na zawsze wieloletniej koncertmistrzyni Ukrainki Viery Verzun, która była prawie legendą orkiestry. Zmarła w 2015 roku. Jej miejsce zajęła Bożena Szubert, która jest z orkiestrą od początku, kiedy 25 lat temu dołączyła do orkiestry zaraz po studiach.

Muzycy przywiązują się do orkiestry i czują się z nią blisko związani. Bo jak inaczej wytłumaczyć to, że dawna uczennica Andrzeja Rozbickiego ze szkoły Bishop Morocco Słowaczka Aleksandra Haninek, która zrobiła dwa magisteria – z nauk ścisłych i muzyki, przyjeżdża do Toronto na próby i koncerty aż z … Buffalo, gdzie od pewnego czasu mieszka? Gra w Celebrity Symphony Orchestra od kilkunastu lat i odległość nie jest dla niej przeszkodą.

Najczęściej występują pod batutą Andrzeja Rozbickiego w Living Arts Centre w Mississaudze i w Christian Performing Arts Centre, Church on Queensway w Toronto, ale grali oczywiście w wielu innych salach. Koncert Polish Pride w ubiegłym roku zagrali w Vancouver w Centennial Theatre, z Vancouver Symphony Orchestra.

Wszystkim muzykom z Celebrity Symphony Orchestra życzymy wielu kolejnych lat wspólnego grania z ich dyrygentem Andrzejem Rozbickim i kolejnymi znakomitymi solistami, których na pewno zaprosi do Kanady.

Happy 25th anniversary!

Już w sobotę 26 października spotkamy się znowu na galowym koncercie z okazji 200. urodzin Stanisława Moniuszki pt. “The Very Best of Moniuszko”. Podczas tego wieczoru Celebrity Symphony Orchestra będzie świętować 25-lecie swojej artystycznej działalności i dlatego też w drugiej części koncertu usłyszymy największe, najpopularniejsze i ulubione hity z repertuaru orkiestry.

W koncercie wystąpią w kostiumach operowych z epoki największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: sopran Joanna Horodko, solistka Opery Poznańskiej, mezzosopran Elżbieta Kaczmarzyk, solistka Opery Wrocławskiej, tenor Tomasz Janczak, dyrektor Karkonoskiego Festiwalu Operowego i dyrektor naczelny Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, baryton Kamil Pękala, solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku i wokalista koncertów Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu oraz młoda kanadyjska wokalistka Caroline Stańczyk.

