Cenzura dla partii kanadyjskich – jak spełniają swoje obietnice NDP i Partia Zielonych są najlepsi, liberałowie i Bloc Quebecois jakoś zdają, a konserwatyści oblewają, zgodnie z cenzurką i raportem wydanym przez organizację Canadians for Tax Fairness.

„W wyborach pojawiło się mnóstwo obietnic podatkowych – od cięć i kredytów po nowe propozycje po bogactwo podatkowe i handel elektroniczny. Kanadyjczycy zasługują na jasny obraz tego, czy i jak te zasady uczynią system podatkowy bardziej sprawiedliwym” – powiedział Toby Sanger, dyrektor wykonawczy Canadians for Tax Fairness.

Oceniano zapowiadaną politykę podatkową partii pod względem tego, w jaki sposób zmniejszą nierówności i przyniosą korzyści wszystkim Kanadyjczykom.

„Cieszymy się, że wśród programów partii znajduje się najbardziej postępowy zestaw środków podatkowych proponowanych od dziesięcioleci” – powiedział Sanger.

„Jednak platforma liberalna jest rozczarowaniem w porównaniu z bardziej ambitnymi planami zapowiadanymi w 2015 r., a konserwatywne propozycje, dzięki obniżce podatków dla milionerów, spowodowałyby, że system podatkowy byłby mniej sprawiedliwy, zwiększyłby nierówności i zmniejszyłby finansowanie usług publicznych”.

Oceny były oparte na pięciu najważniejszych priorytetach dotyczących uczciwości podatkowej: zamykanie luk podatkowych, rozwiązywanie rajów podatkowych, zwiększanie progresywności podatków, opodatkowanie zagranicznych gigantów handlu elektronicznego i walka ze zmianami klimatu.

„Kanadyjczycy mają tak wiele problemów do rozważenia podczas tych wyborów, od ograniczenia ubóstwa po walkę z kryzysem klimatycznym. Uczciwość podatkowa może odgrywać istotną rolę w rozwiązywaniu tych problemów. O tym, jak system podatkowy traktuje najpotężniejszych – i najbardziej bezbronnych – mówi wiele o tych, którzy będą rządzić tym krajem w ciągu najbliższych czterech lat."

