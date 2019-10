Chcesz być bardziej pewny siebie? 15 tricków, które zmienią twoje życie. Wcale nie trzeba być pewnym siebie, żeby na pewnego siebie wyglądać. Nawet jeśli zjadają cię kompleksy, możesz sprawiać wrażenie osoby, która jest świadoma własnej wartości i jest gotowa podbijać świat. Jak to zrobić? Wykorzystaj mowę ciała. To, jak chodzisz, mówisz, a nawet stoisz może łatwo stworzyć pozory, że wierzysz w siebie i żadne kompleksy się ciebie nie imają. Oto 15 tricków, które warto wyćwiczyć. 1. Wyprostuj się Garbisz się lub próbujesz “zapaść się w ciele”? Stojąc w ten sposób, wyglądasz na osobę nieśmiałą i niepewną siebie (o czym pisaliśmy w tym artykule). Podstawą jest wyprostowana postawa – nie dość, że stojąc prosto, wydajemy się osobami maksymalnie pewnymi siebie, to jeszcze podziękują nam za to nasze kręgosłupy. Brzmi łatwo, ale żeby wyrobić w sobie nawyk stania (i siedzenia) na baczność, trzeba się trochę namęczyć. Proste plecy (możesz wyobrazić sobie, że jesteś kukiełką i ktoś mocno ciągnie od góry za sznurek), łopatki ściągnięte do tyłu, barki na tym samym poziomie – oto klucz do sukcesu. Jeśli stoisz, ręce opuść wzdłuż ciała albo trzymaj je na biodrach. Nie krzyżuj ich, bo sprawisz wrażenie, jakbyś się przed czymś (lub przed kimś) bronił. 2. Utrzymuj kontakt wzrokowy Podczas rozmowy nie uciekaj wzrokiem, nie rozglądaj się po pokoju i nie spoglądaj na telefon. Zawsze patrz rozmówcy w oczy, a jeśli osób, z którymi prowadzisz dyskusję, jest kilka, “przechodź” wzrokiem od jednego do drugiego. To samo tyczy się wystąpień publicznych – wyłapuj wzrokowo konkretne osoby na widowni i mów prosto do nich. W ten sposób będziesz wydawał się osobą świadomą własnej wartości, skupioną, decyzyjną i zaangażowaną. Pamiętaj jednak, żeby w nikogo intensywnie się nie “wgapiać”. Rób okazjonalne przerwy, bo inaczej będziesz wyglądał na… seryjnego mordercę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

