“Cierpią w samotności”. Codziennie dwunastu polskich mężczyzn popełnia samobójstwo. Polscy mężczyźni bardzo często odbierają sobie życie… Tak często, że są w tej kwestii w czołówce Europejczyków. Statystyki WHO są przerażające: na 100 tys. mężczyzn prawie 24 popełnia samobójstwo. Nie mają wsparcia, nie mają się do kogo zwrócić, czyli cierpią w samotności. O tym, dlaczego tak się dzieje i jak reagować, gdy mamy podejrzenia, że ktoś z naszego otoczenia ma problemy, rozmawiamy z dr Darią Biechowską, psycholog z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Polska niestety niestety jest w czołówce krajów, jeśli chodzi o liczbę samobójstw. 15 osób dziennie odbiera sobie życie, z czego 12 to mężczyźni. Wynika to tak naprawdę z wielu powodów. Jednak na całym świecie obserwuje się taką tendencję, że na pewno lepiej jest w krajach, w których wdrażane i realizowane są narodowe strategie, programy zapobiegania samobójstwom. W Polsce do tej pory krajowej strategii nie ma. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

