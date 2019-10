Co dalej na drodze Wielkiej Brytanii do wyjścia z Unii Po poparciu porozumienia przez 27 państw Unii Europejskiej, teraz czas na zaakceptowanie umowy przez brytyjską Izbę Gmin i Parlament Europejski, na końcu zaś ponowna, formalna akceptacja rozwiązania przez państwa członkowskie – tak ma wyglądać harmonogram prac dotyczących brexitu w najbliższych dniach. We czwartek brytyjscy i unijni negocjatorzy osiągnęli porozumienie w sprawie brexitu. Rozwiązana została w nim najtrudniejsza kwestia – granicy brytyjsko-irlandzkiej, a dokładnie między wchodzącą w skład Zjednoczonego Królestwa Irlandią Północną a Republiką Irlandzką. Zgoda na nową umowę w sprawie brexitu w Brukseli oznacza, że teraz kwestia wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty znów wróci na Wyspy. Tam Izba Gmin zbierze się w sobotę na specjalnym posiedzeniu. Jeżeli przyjmie umowę wynegocjowaną przez rząd Borisa Johnsona, kolejny unijny szczyt w sprawie brexitu nie będzie już potrzebny. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.