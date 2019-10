Co dalej po roku International Experience Canada?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Program IEC – International Experience Canada daje prawo do pracy w Kanadzie na 1 rok. A co dalej?

Wprawdzie program IEC na 2019 już jest zamknięty, ale spodziewać się można, że wkrótce zostanie otwarta pula na 2020 rok i będzie można zapisać się (otworzyć sobie profil w systemie imigracyjnym online). Na początku nowego roku rozpocznie się nabór. Radzę trzymać rękę na pulsie.

Ale co dalej? Co roku już od wielu lat do Kanady przyjeżdża wielu młodych ludzi z nadzieją, że.. no właśnie, jakie plany mają w związku z Kanadą? Część nie ma żadnych. Pracują, podróżują, a potem wyjeżdżają – np. do Australii, gdzie jest cieplej. Jednakże większości się tu podoba i szukają drogi na pozostanie na dłużej, a może nawet na zawsze.

Najważniejszą radą, jaką mogę dać tym młodym ludziom jest to, aby nie zwlekali z uzyskaniem porady na temat ich konkretnej sytuacji do końca swojego pozwolenia na pracę. Nie ma prostej, bezpośredniej drogi do uzyskania pobytu stałego w Kanadzie, aczkolwiek jest kilka opcji, kilka dróg, które mogą prowadzić do otrzymania tzw. „papierów”. Jednakże te opcje nie są do zrealizowania z dnia na dzień – wręcz przeciwnie: wymagają czasu.

Wymagają także znajomości języka angielskiego – im lepsza jego znajomość, tym lepiej. Proszę mi wierzyć, że wiele osób miałoby możliwość uzyskania pobytu stałego w Kanadzie gdyby znały angielski. Tłumaczą się, że nie miały czasu, aby się uczyć, ponieważ pracowały. Takie tłumaczenie nie ma sensu, ponieważ doprowadza do końca pozwolenie na pracę i dalej nie ma nic, nie można nic zrobić. Jeżeli przez ten rok pracy takie osoby zaoszczędziły fundusze na podjęcie nauki w Kanadzie – to taka opcja również może doprowadzić do pobytu stałego w Kanadzie. Ale na pewno nie od razu i na pewno nie bez zainwestowania sporej kwoty.

Kolejną opcją może być tzw. sponsorowanie przez pracodawcę – mowa tu o ofercie pracy nazywanej LMIA. Ale proces ten potencjalny pracodawca powinien zacząć około 4-6 miesięcy wcześniej niż data ukończenia prawa do pracy. W chwili obecnej rozpatrywanie podania o LMIA może trwać wiele miesięcy. Zobaczymy co się zmieni (jeżeli w ogóle się zmieni) w tej kwestii teraz, po wyborach. Myślę, że powinniśmy zobaczyć jakiś ruch może w grudniu, a jeśli nie, to na początku nowego roku.

Tak czy inaczej – radzę nie siedzieć i nie czekać. Uczyć się – i to solidnie – języka angielskiego.

Izabela Kowalewska

Konsultant Imigracyjny

UWAGA – wciąż aktualna oferta pracy:

OFERTA PRACY: Firma budowlana z Kolumbii Brytyjskiej (okolice Vancouver) poszukuje wykwalifikowanego pracownika do pracy na stanowisku instalator okien/szklarz (glazier). Potrzebne kilkuletnie doświadczenie. Praca od zaraz, w pełnym wymiarze godzin, dobrze płatna ($26 na godzinę na start). Firma posiada gotową ofertę pracy LMIA, załatwia prawo do pracy na 2 lata, po czym jest możliwość starania się o pobyt stały. Proszę przysłać CV na isakowalewskioffice@gmail.com

Uwaga: Odpowiedzi na pytania i informacje podawane w tej kolumnie nie są poradami prawnymi i tak nie powinny być traktowane – są to tylko ogólne informacje, które mają za zadanie wyjaśnić mniej zrozumiałe kwestie w prawodawstwie imigracyjnym Kanady. Jeżeli potrzebujecie Państwo konkretnej odpowiedzi na konkretną sytuację lub pomocy – radzę zasięgnąć porady prawnej.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych sprawami imigracyjnymi Kanady do zadawania pytań. Można do mnie dzwonić do biura: 416-414-2426, lub przesłać e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Od 24 lat zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady i pomagam w rozwikłaniu wielu kompleksowych problemów.

Moje biuro znajduje się w Mississaudze przy 90 Burnhamthorpe Road West, Suite 1400 (skrzyżowanie Burnhamthorpe i Hurontario). Telefon do mnie jest 416-414-2426, a e-mail: isakowalewskioffice@gmail.com

Izabela Kowalewska jest czlonkiem ICCRC (Immigration Consultants of Canada Regulatory Council) oraz (CAPIC) Canadian Association of Professional Immigration Consultants.