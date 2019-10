Co dalej ze sprawą Banasia? PiS “ma związane ręce”. Prezes Najwyższej Izby Kontroli wraca z bezpłatnego urlopu i nie zamierza składać dymisji. Sprawa Mariana Banasia staje się dla Prawa i Sprawiedliwości coraz większym kłopotem, bo pytań o jego kamienice, majątek, podatki i gangsterów nikt już nie traktuje jak żartu. Były minister finansów przestaje być “kryształowy”, ale wciąż jest “pancerny”. CBA ma “zastrzeżenia”, a Banaś wraca do pracy w NIK. Marian Banaś potrzebował zaledwie 96 godzin od wyborczego zwycięstwa PiS-u, żeby ogłosić, że kończy bezpłatny urlop i wraca do pracy. Już nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywają, że cała sytuacja nie jest dla nich komfortowa. Pojawiają się nawet głosy, że Marian Banaś powinien podać się do dymisji. Szef NIK deklaruje jednak, że będzie przeciwstawiał się “wszelkim próbom ataku” na niego, i że “będzie bronił niezależności i bezstronności Najwyższej Izby Kontroli”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

