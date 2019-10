Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów? Czy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest korzystny dla frankowiczów, czy może jednak dla banków? Jakie są możliwe konsekwencje tego wyroku? Co mogą zrobić posiadacze kredytów we frankach? Poniżej przedstawiamy możliwe konsekwencje decyzji TSUE dla frankowiczów. Po pierwsze należy podkreślić, że wyrok TSUE odnosi się do czterech pytań sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, które mają związek ze sprawą małżeństwa, które w 2008 roku zawarło umowę kredytu hipotecznego na 40 lat. TSUE w swoim wyroku uznał, że w zawartych w Polsce umowach kredytu indeksowanego do waluty obcej, nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

