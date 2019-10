Czuwanie przy trumnie z ciałem Kornela Morawieckiego W piątek wieczorem w kondukcie żałobnym trumna Kornela Morawieckiego przeprowadzona została z Sejmu do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie zgromadzeni biorą udział w czuwaniu. Wcześniej trumna z ciałem zmarłego w poniedziałek marszałka seniora została wystawiona w Sejmie. W piątek w południe trumnę z ciałem Kornela Morawieckiego, przykrytą biało-czerwoną flagą, ustawiono w Sali Kolumnowej Sejmu. W uroczystości brali udział między innymi premier Mateusz Morawiecki oraz marszałkowie Sejmu i Senatu – Elżbieta Witek i Stanisław Karczewski. Obecny był także prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do godziny 18 pełniona była warta honorowa przy trumnie marszałka seniora, w tym czasie Sala Kolumnowa była dostępna dla wszystkich osób, chcących osobiście go pożegnać. Kondukt żałobny z trumną z ciałem marszałka seniora wyruszył o godzinie 19 spod pomnika Polskiego Państwa Podziemnego przy Sejmie do Katedry Polowej Wojska Polskiego na ulicy Długiej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

