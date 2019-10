Czy polski Kościół idzie pod rękę z PiS-em? Polityczne zaangażowanie Kościoła po stronie PiS dostrzegły głównie osoby z grupy wiekowej 60–69 lat (60 proc.) oraz 30–39 lat (46 proc.). Głównie osoby z wykształceniem podstawowym (61 proc.) i wyższym (52 proc.), mieszkający w średniej wielkości miastach (50 proc.) oraz w metropoliach (47 proc.). Zdecydowana większość krytycznie oceniających polityczne zaangażowanie Kościoła to ludzie pracujący na umowy o dzieło (65 proc.), bezrobotni (53 proc.) oraz emeryci (52 proc.) – analizuje dla “Rzeczpospolitej” Tomasz Krzyżak. “Rzeczpospolita” zleciła tydzień po wyborach (18–19 października) sondaż, w którym zapytano 1100-osobową grupę Polaków o to, jak postrzegają rolę Kościoła w kampanii wyborczej. Co czwarty (25 proc.) uznał, że Kościół zachował neutralność, 17 proc. respondentów zauważyła pojedyncze przypadki wspierania jednej formacji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.