Czy we współczesnej Polsce można sfałszować wybory? Nie można. Kilka lub kilkanaście osób spotyka się po raz drugi w swoim życiu i to od ich spisku zależy, kto będzie rządził w kraju. Tak by to musiało wyglądać zgodnie z teorią, w której w Polsce masowo fałszuje się głosy. Po raz drugi w ciągu pięciu lat podważone zostało zaufanie do legalności i uczciwego charakteru wyborów. Nie wszystkie osoby, które zabierają głos w tej sprawie liczyły kiedykolwiek głosy. Moje osobiste doświadczenie każe powiedzieć: we współczesnej Polsce sfałszowanie głosów na masową skalę jest niemożliwe. Kwestionowanie wyniku wyborów jest sprzeczne z interesami wszystkich partii politycznych, ale nie tylko. Jest również policzkiem dla tysięcy uczciwych członków komisji wyborczych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

