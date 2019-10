Dawid Kubacki ponownie zwycięzcą Letniej Grand Prix Zakończenie sezonu letniego w skokach narciarskich miało wyglądać zdecydowanie okazalej. W niemieckim Klingenthal wszystko popsuła bardzo zła pogoda. Poradził sobie jednak z nią Dawid Kubacki. Mistrz świata z Seefeld zajął w sobotę piąte miejsce, ale mimo to wygrał klasyfikację generalną Letniej Grand Prix. Po raz drugi w karierze. Trzy triumfy ma na swoim koncie Adam Małysz. Piątkowe serie treningowe i kwalifikacje udało się rozegrać bez najmniejszego problemu. Pogoda nie przeszkadzała zawodnikom. Z grona Polaków najlepiej zaprezentował się Kubacki, który zajął pierwsze oraz czwarte miejsce. Potem wygrał eliminacje i tym samym pokazał, że myśli o drugim w karierze triumfie w końcowej klasyfikacji LGP. Kubacki zdawał sobie sprawę, że szansa na powtórzenie sukcesu z 2017 roku jest bardzo duża. Liderem cyklu przed sobotnim konkursem był Yukiya Sato. Japończyk wyprzedzał Polaka tylko o 10 punktów. Trzeci Timi Zajc ze Słowenii tracił do lidera 34 punkty. Rywalizacja rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem. Od samego początku widać było, że warunki nadal nie są dobre. Padający deszcz i przede wszystkim zmienny wiatr sprawiał, że wielu zawodników miało problemy w locie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Doświadczony Kubacki dał sobie radę. Skakał przedostatni i uzyskał 131,5 metra. To dawało mu piątą pozycję. Startujący po nim Sato walczył bardzo dzielnie, ale był w stanie dolecieć zaledwie do 127. metra i był 11. Zajc, który miał jeszcze szansę prześcignąć ich obu, był dopiero ósmy. Chwilę później jury podało informację, że za końcowe uznało wyniki z jednej serii. Kubacki tym samym odrobił dziesięciopunktową stratę do Japończyka i po raz drugi w karierze wygrał cały cykl Letniego Grand Prix. Trzy takie osiągnięcia ma na koncie Adam Małysz (2001, 2004, 2006), a jedno Maciej Kot (2016). W sobotę na najniższym stopniu podium był Piotr Żyła. Dla “Wewióra” to drugie z rzędu trzecie miejsce. Przed tygodniem tę samą lokatę zajął w austriackim Hinzenbach, gdzie triumfował Kubacki. W Klingenthal wygrał Anze Lanisek ze Słowenii. Drugi był Norweg Marius Lindvik, który skoczył 148 metrów i ustanowił nowy letni rekord obiektu Vogtlandarena. Siódmy w sobotę był Jakub Wolny, 13. Klemens Murańka, 14. Maciej Kot, 25. Kamil Stoch, a 26. Stefan Hula. Puchar Świata 2019/20 rozpocznie się 23 listopada w Wiśle. W poprzednim sezonie Kryształową Kulę zdobył Japończyk Ryoyu Kobayashi. Wyniki Letniej GP w Klingenthal: 1. Anze Lanisek (Słowenia) 137,6 pkt (139,5 m) 2. Marius Lindvik (Norwegia) 136,6 (148,0) 3. Piotr Żyła (Polska) 135,6 (135,0) 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 132,3 (130,0) 5. Dawid Kubacki (Polska) 131,5 (131,5) 6. Robert Johansson (Norwegia) 131,2 (133,0) 7. Jakub Wolny (Polska) 129,0 (138,0) … 13. Klemens Murańka (Polska) 119,2 (129,5) 14. Maciej Kot (Polska) 119,1 (129,5) 25. Kamil Stoch (Polska) 102,0 (117,5) 26. Stefan Hula (Polska) 100,9 (126,0) Końcowa klasyfikacja generalna Letniej GP 2019: 1. Dawid Kubacki (Polska) 305 pkt 2. Yukiya Sato (Japonia) 294 3. Timi Zajc (Słowenia) 268 4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 261 5. Karl Geiger (Niemcy) 232 6. Naoki Nakamura (Japonia) 225 … 8. Piotr Żyła (Polska) 205 15. Kamil Stoch (Polska) 138 17. Maciej Kot (Polska) 126 18. Jakub Wolny (Polska) 120 28. Aleksander Zniszczoł (Polska) 82 31. Paweł Wąsek (Polska) 74 32. Klemens Murańka (Polska) 68 33. Andrzej Stękała (Polska) 62 53. Stefan Hula (Polska) 20. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.