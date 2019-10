Decydujące wybory

To wybór cywilizacyjny, tego na łamach SO nie trzeba ani powtarzać, ani podkreślać. Wiemy, że tak jest. Jednak pozwalam sobie jeszcze rzecz dookreślić. To jest nie tylko wybór cywilizacyjny, ale również moralny. Sprzeciw wobec rządzącej partii jest nie tylko sprzeciwem wobec niszczenia państwa prawa i jego prawnych podstaw, to również sprzeciw wobec moralnemu zakłamaniu.

To nie jest tak, że tylko abstrakcyjna partia, którą utożsamiliśmy z jej przywódcą jest odpowiedzialna za zniszczenie zdobyczy demokratycznych. Stało się coś znacznie gorszego niż w 1945 roku, gdy przyniesiony ze Wschodu system zaczął nam urządzać na nowo państwo. Wtedy wiadomo było, że to system narzucony z zewnątrz i ludzie uczciwy prędzej czy później zaczęli się z niego wycofywać albo wręcz czynnie zwalczać. Tak zrobił Czesław Miłosz, a później Karol Modzelewski i Jacek Kuroń. Wkrótce dołączyli do nich Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko, Zygmunt Bauman… lista jest długa.

To dzięki tym znanym, a przede wszystkim tym nieznanym system został zmieniony i w 1989 roku zaczęliśmy żyć w demokracji.

W poprzednich wyborach 18 procent Polaków zagłosowało za PiS, a ta partia zaczęła się zachowywać jaby zagłosowało za nią 99 procent. Wskutek tych zachowań partii i kolejno powoływanych urzędujących ministrów z premierami włącznie, a przede wszystkim dzięki brutalnemu przejęciu mediów publicznych, owe 18 procent wzrosło do 40 procent. Mam nadzieję, że 13 X 2019 okaże się, że tych procent będzie znacznie mniej niż to wynika z przywoływanych do znudzenia sondażach.

Wierzę w siłę zdrowego rozsądku przynajmniej tych, którzy oprócz oglądania, słuchania i czytania propagandowych przekazów dnia rządzącej partii mają oczy i uszy otwarte i widzą i słyszą, co się wokół nich dzieje.

Owszem – może być gorzej i tylko od nas zależy czy w istocie po wyborach będzie gorzej, czy lepiej. Ja wierzę, że będzie lepiej i dlatego nie tylko pójdę głosować za demokracją, jak nas zachęcała noblistka Olga Tokarczuk, ale kogo tylko mogę zachęcam by zrobił to samo.

Nie ma innych racji poza racją sumienia. A ono mi mówi idź i głosuj przeciw PiS, bo może się zdarzyć, że na przyszłość tej możliwości możesz nie mieć.

Stanisław Obirek

Studio Opinii