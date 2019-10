“Die Welt”: Polska przyciąga coraz więcej imigrantów Środkowoeuropejskie kraje UE, tworzące front przeciw napływowi obcych, niepostrzeżenie przyciągają coraz więcej imigrantów, także muzułmanów – pisze „Die Welt”. To właśnie wschodnioeuropejskie kraje członkowskie Unii stały się tymi, gdzie imigracja rośnie najszybciej w Europie – czytamy. „Pragmatyczna polityka imigracyjna”, prowadzona przez kraje Grupy Wyszehradzkiej zapewne wielu zaskoczy – ocenia „Die Welt” w internetowym wydaniu. Jak stwierdza dalej, przynajmniej od wiosny 2015 r., gdy granicę Niemiec przekraczały tysiące uchodźców, Polska, Czechy, Węgry i Słowacja uchodziły za „rodzaj ultrakonserwatywnego, nacjonalistycznego klubu w UE”. Skutecznie broniły się przeciw kwotom podziału uchodźców między kraje unijne – ocenia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

