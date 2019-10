Do TSUE wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wpłynęła skarga Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów – przekazały służby prasowe TSUE. Komisja Europejska chce rozpatrzenia skargi w trybie przyspieszonym. Komisja poinformowała 10 października, że kieruje skargę do TSUE, “aby chronić sędziów przed kontrolą polityczną”. Jak uzasadniała Komisja, nowy system środków dyscyplinarnych nie zapewnia niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, w skład której wchodzą wyłącznie sędziowie wybrani przez Krajową Radę Sądownictwa, którą z kolei powołuje Sejm w procedurze o charakterze politycznym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

