Do więzienia za edukację seksualną W sierpniu do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa inicjatywy "Stop Pedofilii. Zakłada on m.in. karę więzienia za prowadzenie edukacji seksualnej w szkołach. Posłowie zajmą się nim jeszcze w tej kadencji: na posiedzeniu Sejmu dwa dni po wyborach. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Pro-prawo do życia. Wnioskodawcą jest członek zarządu fundacji i jednocześnie pełnomocnik komitetu inicjatywy ustawodawczej "Stop Pedofilii" Mariusz Dzierżawski. Pod projektem podpisało się ponad 265 tys. osób.

