Z cyklu: Powiedz to dobrym słowem

Choć cykl ten poświęcony będzie konkretnym słowom a w każdym felietonie będę mówić, dlaczego warto mówić w jakiś sposób i nie warto – w inny, to jednak chciałabym dokonać wstępnie pewnego uogólnionego wyjaśnienia co nazywam dobrym słowem.

Kiedy wiele lat temu, w Polsce, zaczęłyśmy z Kasią Domańską wcielać w życie mój pomysł obchodów Dnia Dobrego Słowa, zdecydowana większość ludzi sądziła, że popularyzujemy po postu język pozbawiony wulgaryzmów, że dobre słowo, to słowo grzeczne. Niektórzy uważali również, że dobre słowo to słowo polskie, że pewno chcemy języka bez różnych dziwnych tworów rodem z innych języków jak choćby „koncert jest zabukowany na ful”, zamiast „wszystkie miejsca na koncert są zarezerwowane (lub wykupione)” i tak dalej. Były też osoby, które uważały, że chcemy nauczyć Polaków częstszego używania zwrotów grzecznościowych typu „proszę, przepraszam dziękuję” itp.

Tak, te oczekiwania są także bliskie idei dobrego słowa. Usunięcie wulgaryzmów oraz regularne stosowanie zwrotów grzecznościowych to niemal podstawa posługiwania się dobrym, czyli pozytywnych językiem. Język polski bez sztucznych tworów, to moje marzenie. Dobre słowa to jednak zacznie więcej niż tylko te dwa podstawowe aspekty posługiwania się pozytywnym językiem.

Dobre słowa to te, które mają pozytywny lub obojętny zakres emocjonalny, czyli uruchamia w podświadomości – a czasem nawet świadomości – połączenia z przyjemnymi emocjami. Przykłady par takich słów to choćby – „dobry i zły”:nie może tu być wątpliwości, które słowo jest dobre, a które takie nie jest. Podobnie oczywiste jest to w słowach „ładny i brzydki”. W tych parach pierwsze słowo ma zakres pozytywny, drugie negatywny. „Mówienie i paplanie”, „nauczyciel i belfer”, „staruszka i starucha”, „dziecko i bachor” – to pary słów, w których pierwsze słowo ma obojętny zakres emocjonalny – jest po prostu określeniem i ma jedynie zakres znaczeniowy, drugie zaś – jest już dotknięte negatywnym zabarwieniem emocjonalnym. Oczywiście słowa typu: „straszny”, „nienawidzę”, czy „masakra” to słowa o negatywnym zakresie emocjonalnym. Nie warto ich w ogóle używać albo zostawiać je na okoliczności, które usprawiedliwiają ich używanie

Niektóre słowa kojarzą nam się generalnie niedobrze, dlatego, że łączą się z przykrymi a nawet bolesnymi doznaniami. To słowa typu „choroba”, „śmierć”, „więzienie”, „umarł”, „wojna” i tak dalej. Nie możemy ich unikać; jestem nawet przeciwna stosowaniu w tym wypadku eufemizmów, ponieważ oddalają nas one od sensu wypowiedzi. Napiszę o tym z pewnością kilka felietonów.

Można mówić również o zdaniach, a nawet o sentencjach, które są dobre lub niedobre. Są to stwierdzenia, które choć prawdziwe, czasem nawet niosące pozytywne przesłanie, zawierają jakieś niedobre słowa. Nawet jedno niewłaściwe słowo może zmienić zdanie. Dlatego warto uważać, kiedy tworzy się maksymy, warto uważać, kiedy się je powtarza po innych.

– „Nie przesadzasz ty z tymi słowami?”- Często dostaję takie pytanie. Ja nie mam takiego wrażenia. A inni mogą je mieć dlatego, że nie jest to dla nich wygodne. Uważanie na to, co się mówi, zastępowanie słów niedobrych – obojętnymi lub pozytywnymi – wymaga czasem gimnastyki intelektualnej, a nie każdy ma na to ochotę.

Co daje używanie języka pozytywnego z jednoczesnym używanie słów o zabarwieniu negatywnym wtedy, kiedy jest to potrzebne? Po pierwsze sprawia, wszyscy, którzy nas słuchają czy choćby przebywają tam, gdzie dochodzi nasze słowo, czują się generalnie lepiej… czasem nawet nie wiedząc – dlaczego. Również my sami czujemy się lepiej. Po drugie ćwiczymy intelekt, nie pozwalamy naszemu mózgowi zastygnąć. Po trzecie wreszcie bardziej myślimy wtedy o tym, co mówimy, co z pewnością pozytywnie odbija się na naszych wypowiedziach. Powoduje także wyrazistość tych wypowiedzi, wtedy, kiedy jest naprawdę niedobrze. Jeśli jakieś słowa trzyma się wyłącznie na właściwą okazję, użyte – naprawdę brzmią.

