Donald Trump z kolejnymi problemami Szykuje się kolejny niełatwy tydzień w prezydenturze Donalda Trumpa. Jak ujawnił dziennik “The New York Times” amerykański przywódca w rozmowie z australijskim premierem miał naciskać, aby ten pomógł zebrać materiały dyskredytujące śledztwo ws. ingerencji w wybory. Według “NYT” Republikanin miał poprosić Australijczyka, by ten pomógł prokuratorowi generalnemu Williamowi Barrowi zebrać materiały obciążające dochodzenie dotyczące prezydenta USA prowadzone przez Departament Sprawiedliwości. Dziennik nie podał, kiedy dokładnie Trump rozmawiał z szefem australijskiego rządu. Na podstawie dostępnych informacji trudno też stwierdzić, czy rozmówcą Trumpa był premier Scott Morrison, który objął urząd 29 maja, czy też chodzi o jego poprzednika Malcolma Turnbulla. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.