dukacja seksualna na lekcjach wychowania do życia w rodzinie już jest ultrakatolicka Podstawa programowa Wychowania Do Życia w Rodzinie do szkół podstawowych z 2016 roku już spełnia żądania ultrakatolików. Antykoncepcję łączy z aborcją i sterylizacją. Uznaje, że „życie dziecka” zaczyna się w jajowodzie. W masturbacji widzi zagrożenie uzależnieniem od seksu. Chce wzmacniać „identyfikację z płcią”, transseksualizm uznaje za zaburzenie. Żądanie wprowadzenia do kodeksu karnego karania za nieodpowiednią – zdaniem ultrakatolików – edukację seksualną poparła w komplecie większość sejmowa z PiS. Kara więzienia do 3 lat – a może nawet 5 lat – miałaby wywołać efekt mrożący u dyrektorek i dyrektorów szkół i powstrzymać ich przed zapraszaniem specjalistów edukacji seksualnej z zewnątrz np. z fundacji typu „Ponton”. Wątpliwości środowisk ultrakatolickich z kręgu Fundacji PRO-Prawo do życia czy Ordo Iuris nie budzi natomiast wprowadzona w 2016 roku, za czasów ministry Anny Zalewskiej, nowa Podstawa programowa do Wychowania do życia w rodzinie (WDŻ) dla szkoły podstawowej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.