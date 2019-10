Dwie bramki Lewandowskiego w Grecji Bayern Monachium pokonał na wyjeździe Olympiakos Pireus 3:2 w trzeciej kolejce grupy B Ligi Mistrzów. Bohaterem mistrzów Niemiec był niesamowicie skuteczny Robert Lewandowski. W poprzednich kolejkach LM Bayern pokonał Crvenę Zvezdę Belgrad 3:0 i Tottenham Hotspur 7:2. Z kolei Olympiakos do tej pory nie wygrał i miał na koncie tylko jeden punkt. Faworyt był więc zdecydowany. Bawarczycy mieli wygrać kolejny mecz i przybliżyć się do awansu do 1/8 finału. Zadanie wykonali. Na początku meczu piłkarze Bayernu mieli optyczną przewagę, ale niewiele z niej wynikało. Strzał Phiippe Couthinho bez problemu obronił Jose Sa. Z kolei uderzenie Lewandowskiego było niecelne. Kiedy wydawało się, że gol dla gości jest tylko kwestią czasu, to piłkarze Olympiakosu zamienili swoją pierwszą groźną akcję na bramkę. Konstantinos Tsimikas dośrodkował z lewej strony na głowę Youseffa El Arabiego, a Marokańczyk pokonał Manuela Neuera. Zimny prysznic podziałał mobilizująco na Bayern. Monachijczycy zaatakowali z animuszem i wyrównali w 34. minucie. Najpierw Lewandowski zgrał piłkę głową w polu karnym do Thomasa Muellera. Niemiec strzelił z powietrza, bramkarz odbił piłkę przed siebie, ale dobitka “Lewego” była już perfekcyjna. Do przerwy wynik nie uległ zmianie. Co ciekawe, na początku drugiej połowy to gospodarze mocniej naciskali. Bayern grał ospale, jakby wyczekując na swoją okazję. I doczekał się w 62. minucie. Tym razem Mueller zgrywał głową do nadbiegającego Lewandowskiego, a Polak w sytuacji sam na sam pokonał bramkarza. To piąte w tym sezonie LM trafienie kapitana reprezentacji Polski oraz 58. w historii jego występów w Champions League. “Lewy” jest piąty w klasyfikacji wszech czasów, a do czwartego Francuza Karima Benzemy brakuje mu już tylko dwóch bramek. Po drugim golu Bayern przejął inicjatywę. W 75. minucie trzecią bramkę zdobył Corentin Tolisso. Francuz popisał się pięknym strzałem z dystansu w samo okienko. Olympiakos nie zamierzał się jednak poddać bez walki. Starania miejscowych zostały nagrodzone w 79. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Guilherme. Piłka po jego uderzeniu odbiła się po rykoszecie od ręki Thiago Alcantary, co całkowicie zmyliło Neuera. Mimo starań gospodarzy, nie udało im się już wyrównać. Olympiakos Pireus – Bayern Monachium 2:3 (1:1). Bramki: Youssef El-Arabi (23), Guilherme (79) – Robert Lewandowski dwie (34, 62), Corentin Tolisso (75). Sędzia: Danny Makkelie (Holandia). Wyniki wtorkowych meczów 3. kolejki Ligi Mistrzów: grupa A Galatasaray Stambuł – Real Madryt 0:1 FC Brugge – Paris Saint Germain 0:5 grupa B Olympiakos Pireus – Bayern Monachium 2:3 Tottenham Hotspur – Crvena Zvezda Belgrad 5:0 grupa C Szachtar Donieck – Dinamo Zagrzeb 2:2 Manchester City – Atalanta Bergamo 5:1 grupa D Atletico Madryt – Bayer Leverkusen 1:0 Juventus Turyn – Lokomotiw Moskwa 2:1 W środę mecze w pozostałych grupach Ligi Mistrzów. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

