Dzieci idą do szkoły – nie ma strajku Potencjalnego strajku z udziałem 55 000 pracowników pomocniczych sektora edukacji w Ontario udało się uniknąć po długich negocjacjach między prowincją a związkiem zawodowym Kanadyjskim Związkiem Pracowników Publicznych (CUPE). Zawarcie wstępnej trzyletniej umowy oznacza, że ​​szkoły w całej prowincji będą otwarte jak zwykle w poniedziałek, powiedział minister edukacji Stephen Lecce, nie podając żadnych szczegółów zawartej umowy. „To dobra wiadomość dla rodzin, uczniów i pracowników, ponieważ szkoły będą otwarte w całej prowincji”. Ponad dwadzieścia kuratoriów było przygotowanych na zamknięcia szkół w razie strajku. Laura Walton, przewodnicząca Ontario School Board Council of Unions, przeprosiła rodziców i uczniów za to, że tak długo zajęło osiągnięcie porozumienia. „Wszystkich rodziców i uczniów, którzy czekali, aby dowiedzieć się, co będzie jutro, chciałabym przeprosić za to, ile czasu zajęło przekazanie wam tej wiadomości” – powiedział Walton. „Przykro mi z powodu utrudnień w waszym życiu”. Dziesiątki tysięcy woźnych, pracowników biur i nauczycieli nauczania początkowego rozpoczęło w ubiegłym tygodniu strajk włoski, aby wywrzeć presję na rządzie prowincji, aby ustąpił w negocjacjach kontraktowych. Związek twierdzi, że wynegocjował skromne podwyżki płac, przywrócił lokalny fundusz priorytetów nową inwestycją w wysokości do 20 milionów dolarów i utrzymał istniejący system zwolnień lekarskich. Walton ma nadzieję, że umowa zostanie ratyfikowana do końca miesiąca. CUPE jest pierwszym z kilku związków, które osiągnęły porozumienie z rządem Forda, ponieważ umowy dla wszystkich pracowników szkół publicznych w prowincji wygasły pod koniec sierpnia. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.