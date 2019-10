Dziewięć minut Arsenalu w Lidze Europy Strzelić trzy gole w jednej połowie to duża sztuka, strzelić tyle w dziewięć minut to już rzadkie wydarzenie. Arsenal, chociaż ze Standardem Liege grał w mocno rezerwowym składzie, pokazał w meczu 2. kolejki Ligi Europy, że można. Wygrał ostatecznie 4:0. W porównaniu do poniedziałkowego meczu z Manchesterem United (1:1) menedżer Arsenalu Unai Emery dokonał aż dziesięciu zmian. W pierwszej jedenastce spotkania z Belgami ostał się tylko pomocnik Lucas Torreira. Zmiennicy udowodnili, że warto im było zaufać, a najbardziej 18-letni Gabriel Martinelli, który między 13. a 16. minutą strzelił dwa gole. Brazylijczyk najpierw popisał się pięknym strzałem głową, a następnie technicznym uderzeniem. Jedno trafienie było ładniejsze od drugiego. Młodzian ma swoje pięć minut. Przed tygodniem dwa razy wpisał się na listę strzelców w meczu Pucharu Ligi z Nottingham Forest. W 22. minucie na zegarze w Londynie wynik wskazywał już 3:0 dla gospodarzy. Gola strzelił też Joseph Willock. W tym momencie drużyna z Belgii chciała już chyba wrócić do szatni, natomiast Kanonierom ciągle było mało. Na kolejne bramki kibice w Londynie musieli czekać do drugiej połowy, dokładnie do 55. minuty. Tym razem na listę strzelców wpisał się Dani Ceballos po asyście – a jakże – Martinellego. Skończyło się na 4:0. Kanonierzy mogli wygrać wyżej, ale nie pozwolił na to Milinković-Savić, który w sezonie 2016/17 bronił barw Lechii. Niesamowitą skuteczność w pierwszej połowie w czwartkowy wieczór pokazali też piłkarze PSV Eindhoven. Na strzelenie trzech goli w wyjazdowym starciu z Rosenborgiem potrzebowali jednak więcej minut niż Arsenal, bo 27. Ostatecznie zwyciężyli 4:1. Z meczów rozpoczynających się o godzinie 21 zagrał tylko jeden reprezentant Polski Tomasz Kędziora. Prawy obrońca Dynama Kijów zagrał cały mecz przeciwko Lugano. W Szwajcarii goli kibice nie zobaczyli. II kolejka Ligi Europy: czwartek, 3 października: Grupa A: F91 Dudelange – Karabach Agdam (0:3) FC Sevilla – APOEL Nikozja 1:0 (1:0) Grupa B: FC Lugano – Dynamo Kijów 0:0 Malmoe FF – FC Kopenhaga 1:1 (0:1) Grupa C: FK Krasnodar – Getafe 1:2 (0:1) Trabzonspor – FC Basel 2:2 (1:1) Grupa D: Sporting – LASK Linz 2:1 (0:1) Rosenborg Trondheim – PSV Eindhoven 1:4 (0:3) Grupa E: Celtic Glasgow – CFR Cluj 2:0 (1:0) Lazio Rzym – Stade Rennes 2:1 (0:0) Grupa F: Vitoria Guimaraes – Eintracht Frankfurt 0:1 (0:1) Arsenal Londyn – Standard Liege 4:0 (3:0) Grupa G: Young Boys Berno – Rangers FC 2:1 (0:1) Feyenoord Rotterdam – FC Porto 2:0 (0:0) Grupa H: Ferencvaros Budapeszt – Łudogorec Razgrad 0:3 (0:2) CSKA Moskwa – Espanyol Barcelona 0:2 (0:0) Grupa I: FK Ołeksandrija – KAA Gent 1:1 (0:1) AS St. Etienne – VfL Wolfsburg 1:1 (1:1) Grupa J: Wolfsberger AC – AS Roma 1:1 (0:1) Istanbul Basaksehir – Borussia Moenchengladbach 1:1 (0:0) Grupa K: Sporting Braga – Slovan Bratysława 2:2 (1:1) Besiktas Stambuł – Wolverhampton Wanderers 0:1 (0:1) Grupa L: FK Astana – Partizan Belgrad 1:2 (0:1) AZ Alkmaar – Manchester United 0:0 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

