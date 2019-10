Dziś w nocy zmiana czasu na zimowy 2019 Zmiana czasu na zimowy następuje co roku pod koniec października. Dziś w nocy cofniemy wskazówki zegarka o godzinę, z 3:00 na 2:00. Czas zmieniamy równocześnie w Kanadzie i w Polsce. Będziemy spali o godzinę dłużej. W marcu 2020 roku powrócimy do czasu letniego. Wskazówki przestawimy wtedy z 2:00 na 3:00 i będziemy spali o godzinę krócej. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

