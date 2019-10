„Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci…” – publikacja pokonferencyjna „Edukacja o Auschwitz i Holokauście w autentycznych miejscach pamięci. Stan obecny i perspektywy na przyszłość” to nowa publikacja Muzeum Auschwitz. Stanowi ona podsumowanie międzynarodowej konferencji pt. „Przyszłość edukacji o Auschwitz i Holokauście w autentycznym miejscu pamięci”, która odbyła się w Oświęcimiu w dniach 10-12 października 2018 r. Konferencja odbyła się na zakończenie polsko-holenderskiego projektu edukacyjnego pt. „The Future of Auschwitz and the Holocaust Education in Authentic Memorial Sites”, który był realizowany przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie. „Czym jest edukacja o Auschwitz i Holokauście? Czy są jakieś specyficzne cechy, które wyróżniają ją od nauczania o II wojnie światowej? W jaki sposób należy ją realizować w autentycznym miejscu pamięci? Czy miejsca historyczne, jakimi są tereny byłych obozów koncentracyjnych i zagłady, oddziałują na jej kształt? Jeżeli tak, to jakie są stojące przed nimi wyzwania i konsekwencje dla pracy edukacyjnej? […] Pytania te, a także wiele innych stały się inspiracją do rozważań dla autorów tekstów zamieszczonych w niniejszej publikacji” – pisze we wstępie dr Piotr Trojański, redaktor publikacji. Książka podzielona została na trzy części zatytułowane: „Wyzwania”, „Perspektywy” i „Dobre praktyki”. Pierwsza ma charakter wprowadzający – znajdują się w niej teksty muzealników reprezentujących autentyczne miejsca pamięci (Bartosz Bartyzel, Piotr Tarnowski, Małgorzata Grzanka, Joanna Podolska). Druga część publikacji przedstawia różne perspektywy badawcze edukacji o Auschwitz i Holokauście: społeczną (Marek Kucia, Katarzyna Stec), etyczną (Alicja Bartuś) i filologiczną (Agnieszka Kasperek). Trzecia z kolei prezentuje przykłady dobrych praktyk – projekty edukacyjne realizowane w Miejscu Pamięci Auschwitz (Adam Musiał, Gabriel Dittrich, Tomasz Michalik, Marcin Owsiński, Ewa Guziak, Piotr Kondratowicz). Publikacja dostępna jest bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej: http://auschwitz.org/muzeum/ aktualnosci/edukacja-o- auschwitz-i-holokauscie-w- autentycznych-miejscach- pamieci-publikacja- pokonferencyjna,2081.html Beata Dżon Ozimek Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Dżon Ozimek Publicystka, tłumaczka, autorka scenariuszy (TVP - Etniczne Klimaty 2008-2010), dokumentacji filmowych, asystent reżysera, rzecznik prasowy projektów offowych (np. film „Jan z drzewa”, "Marzenie"),organizatorka, moderatorka spotkań z artystami i myślicielami, jurorka międzynarodowych festiwali filmów niezależnych m.in. w Polsce, Kosowie, Austrii, Niemczech, Turcji. Korespondentka z Wiednia/Austrii dla Przeglądu, Angory; autorka Focusa Historii, GW, innych. Tłumaczka m.in. „Dziewczynki w zielonym sweterku” dla PWN, 2011, historii-kanwy filmu A. Holland, nominowanego do Oscara (2012) „W ciemności”. Search

