Empatyczny jak Duńczyk. Obowiązkowe lekcje empatii w Danii. Według Duńczyków umiejętność empatii jest równie ważna jak lekcje np. matematyki i innych przedmiotów ścisłych a rozwijane na zajęciach współodczuwanie jest podstawą dla osiągnięcia późniejszych sukcesów np. w biznesie. To przekonanie potwierdza też World Economic Forum, czyli Światowe Forum Ekonomiczne, które plasuje Danię na 6 miejscu w rankingu najlepszych systemów edukacji. W Danii na obowiązkowe lekcje empatii uczęszczają dzieci od szóstego do szesnastego roku życia. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu jest to tzw. czas dla klasy czyli Klassens tid. Przedmiot ten wprowadzono w 1993 r. Jedną z metod stosowanych podczas zajęć jest pokazywanie dzieciom zdjęć twarzy wyrażających różne emocje, takie jak np.: strach, złość, gniew czy szczęście. Ćwiczenie to buduje umiejętność nazywania własnych emocji ale również rozpoznawania ich u innych. Uczy dzieci jak radzić sobie z własnymi emocjami oraz jak reagować na emocje innych.

