Finałowa porażka Kubota i Melo w Wiedniu Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali z amerykańsko-brytyjskim duetem Rajeev Ram, Joe Salisbury 4:6, 7:6 (7-5), 5-10 w finale turnieju ATP w Wiedniu. Polak z Brazylijczykiem byli najwyżej rozstawieni w imprezie. Kubot miał szansę na czwarte zwycięstwo w austriackiej stolicy, a trzecie w parze z Melo. Triumfowali w tych zawodach wspólnie w 2015 i 2016 roku. Z kolei w edycji 2009 Kubot wygrał w grze podwójnej z Austriakiem Oliverem Marachem. W trzech wcześniejszych pojedynkach w Wiedniu Kubot i Melo nie przegrali ani jednego seta. W turnieju wystąpiło jeszcze dwóch Polaków: w singlu Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie, zaś Kamil Majchrzak nie przeszedł eliminacji, podobnie jak Hurkacz i Amerykanin Sam Querrey w deblu. Finał gry podwójnej w Wiedniu: Łukasz Kubot – Marcelo Melo Rajeev Ram – Joe Salisbury 4:6, 7:6 (7-5), 5-10. W niedzielnym finale turnieju ATP w Wiedniu pokonał Argentyńczyka Diego Schwartzmana (15. ATP) 3:6, 6:4, 6:3 i sięgnął po trofeum, o którym marzył od dziecka. Na meczach Erste Bank Open w Wiener Stadthalle Austriak pojawiał się w roli widza już wieku pięciu lat. W stolicy Austrii reprezentant gospodarzy przez cały czas mógł liczyć na wielkie wsparcie kibiców. Do zwycięstwa nad swoim przyjacielem potrzebował w niedzielę aż dwóch godzin i 25 minut. W tym sezonie Austriak wygrał już pięć turniejów ATP Tour (wygrywał także w Indian Wells, Barcelonie i Pekinie). Takim osiągnięciem nie może pochwalić się nikt inny. Wynik finału turnieju ATP w Wiedniu: Dominic Thiem (Austria, 1) – Diego Schwartzman (Argentyna, 5) 3:6, 6:4, 6:3 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

