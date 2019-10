Flagowy projekt Andrzeja Dudy jest w rozsypce O tym, że inauguracja Polskiej Wystawy Gospodarczej musiała zostać przesunięta, wiadomo już od kilku tygodni. Nie jest jednak pewne, czy sztandarowy projekt prezydenta Dudy za 20 mln zł w ogóle dojdzie do skutku. – Projekt jest w rozsypce. To wszystko przez bałagan organizacyjny, a nie brak pieniędzy. Minister Adam Kwiatkowski, który jest odpowiedzialny za Polską Wystawę Gospodarczą, bardziej skupia się na służbowych podróżach, a nie na wystawie – mówi serwisowi gazeta.pl jeden z urzędników w Kancelarii Prezydenta. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.