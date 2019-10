“Gazeta Wyborcza” rozda milion egz. specjalnego wydania „Gazeta Wyborcza” (Agora) szykuje dwie specjalne akcje na wybory. 12 października wyda specjalny dodatek o władzy. Tuż przed wyborami w mniejszych miastach całej Polski zostanie także jednorazowo rozdanych milion egz. wydania opisującego rządy PiS. Kilkunastostronicowy dodatek pt. „Władza” powstaje już od lipca we współpracy z redakcją „New York Timesa”. W zespole „Gazety Wyborczej” prace nad nim koordynuje szef działu „Zagranica” Bartosz Wieliński. Teksty do dodatku mają napisać dziennikarze obu redakcji, ale także polscy i amerykańscy socjologowie, filozofowie i tzw. sygnaliści, będący źródłem informacji o nieprawidłowościach w społeczeństwie. – Nasi dziennikarze „odtykają” nieużywany w Polsce kanał dystrybucji treści o Zachodzie i w drugą stronę: kanał dystrybucji informacji o tym, co dzieje się w Polsce dla ludzi Zachodu. W sytuacji, gdy media w Polsce są zagrożone, relacje z mediami na świecie stają się żywotną kwestią – mówił w lipcu portalowi Wirtualnemedia.pl wydawca „Gazety Wyborczej”, Jerzy B. Wójcik. Początkowo obie redakcje planowały, że magazyn o władzy zostanie wydany w sobotę na dwa tygodnie przed terminem wyborów (28 września). Ostatecznie jednak w redakcji „Gazety Wyborczej” uznano, że dogodniejszą datą będzie sobota tuż przed wyborczą niedzielą – 12 października. „Władza” zostanie wydana pod marką „New York Timesa” i „Gazety Wyborczej” jako osobny grzbiet dystrybuowany w obu tytułach. Z naszych informacji wynika, że ukazać ma się także w kilkunastu pismach, współpracujących z „New York Timesem”. W Polsce będzie dystrybuowany pod szyldem „Wielkie idee”. Tuż przed wyborami parlamentarnymi dziennikarze „Gazety Wyborczej” zamierzają rozdać milion egzemplarzy specjalnego wydania dziennika opisującego w krytycznym tonie cztery lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. O planowanej akcji poinformował na Twitterze zastępca redaktora naczelnego Jarosław Kurski. – Te wybory to walka Dawida z Goliatem. Naszym obowiązkiem jest pomóc Dawidowi. Ludzie muszą się dowiedzieć tego, co władza próbuje przed nimi ukryć! – napisał, zapowiadając akcję.



– Nie po to PiS przez cztery lata przejmował państwo i utrwalał władzę, by teraz ryzykować jej utratę. Wszystkie zasoby państwa, media publiczne, spółki, administracja, a także Kościół niestety – są wielkim i niewyczerpanym zasobem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. W tym sensie te wybory nie są uczciwe – powiedział Jarosław Kurski. Specjalne wydanie dziennika Kurski nazywa „Gazetą Przedwyborczą”. Będzie ona rozdawana – w milionowym nakładzie – w miastach i miasteczkach poniżej 100 tys. mieszkańców na terenie całej Polski. – Niech ludzie w prostych słowach dowiedzą się, jak kłamie TVPiS, o zapaści w służbie zdrowia, o finansowaniu ojca Rydzyka, o klapie programu „Mieszkanie+” – dodaje Kurski.



W piątek Agora poinformowała, że „Gazeta Przedwyborcza” to 8-stronicowy raport redakcji „GW” podsumowujący cztery lata rządów PiS i opisujący możliwe konsekwencje wyników wyborów. W publikacji opisane zostaną temat takie jak zły stan służby zdrowia, strajki w szkołach, rosnące ceny żywności i propaganda państwowych mediów. – Możliwe, że o wielu skandalach nie wiecie. Możliwe, że nie wierzycie. Rządowa propaganda albo je przemilcza, albo przekręca, albo błyskawicznie zmienia temat i atakuje opozycję. Kłamstwo idące w górę stało się polską normą. Władza prowadzi z nami dezinformacyjną wojnę. Dlatego wydaliśmy „Przedwyborczą”. Poznaj prawdę, pomyśl i głosuj – napisał we wstępie do wydania Piotr Stasiński, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”. „Gazeta Przedwyborcza” będzie dystrybuowana od poniedziałku 7 października do piątku 11 października, czyli do ostatniego dnia przed ciszą wyborczą. Dodatek będzie rozdawany m.in. na dworcach, w centrach miast i okolicach galerii handlowych. Na pierwszej stronie “Gazety Przedwyborczej” zamieszczono zdjęcie Jacka Kurskiego, prezesa Telewizji Polskiej. W tym tygodniu wraz z „Wyborczą” ukazały się dwa kolejne dodatki z cyklu „Czarna Księga”, które w krytycznym opisują rządy Prawa i Sprawiedliwości. Były to „Czarna księga PiSancjum” i „Czarna księga niszczenia klimatu”. Natomiast w środę dziennik rozpoczął profrekwencyjną kampanię przedwyborczą pod hasłem „Masz dość? Nadszedł czas wyborów”. W rysunkowych spotach dyskryminowane osoby zdecydowanie mówią, że mają dosyć obecnych rządów. Wirtualne media

