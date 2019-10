Gdańsk z “hiszpańskim Noblem” Gdańsk otrzymał nagrodę Księżnej Asturii w kategorii Zgoda. W świecie hiszpańskojęzycznym cieszy się ona prestiżem porównywalnym do nagrody Nobla. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz odebrała wyróżnienie z rąk króla Hiszpanii. Aleksandra Dulkiewicz odebrała nagrodę Księżnej Asturii w piątek wieczorem w Teatrze Campoamor w Oviedo. Jak zauważa TVN24, w uzasadnieniu jury oceniło, że “przeszłość i teraźniejszość w Gdańsku to wrażliwość na solidarność, obronę wolności oraz praw człowieka, a także ochronę pokoju”. – Gdańsk to dziś tętniące miasto, pełne życia i światła. Przeżyło wiele tragedii, walczyło o demokrację i wolność, poniosło bolesne straty. Zawsze było to miejsce spotkania różnych kultur – powiedział król Filip VI. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

