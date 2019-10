Gdyby 903 osoby (!) głosowały inaczej opozycja nie miałaby Senatu Na pakcie senackim opozycja straciła aż 823 tys. głosów w porównaniu ze startem osobno w wyborach sejmowych! Ale ta strata się opłaciła, choć ryzyko było ogromne. W dwóch okręgach senackich opozycja pokonała PiS o łącznie 1806 głosów. Gdyby 903 osoby zagłosowały odwrotnie, większość w Senacie miałby Kaczyński. Walka o Senat rozstrzygnęła się – w dwóch okręgach, gdzie było „łeb w łeb” o zaledwie 1806 głosów. Pakt senacki opozycji rodził się w bólach, ale się opłacił. Była to jednak ryzykowna gra. Wyniki wyborów do Senatu potwierdzają tezę, że elektoraty partii się nie sumują. A nawet trochę się „odejmują”. Ale po kolei. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

