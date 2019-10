Grzegorz Schetyna: żaden senator nie przejdzie na stronę PiS Nie jestem przywiązany do stołka szefa partii – mówi w piątkowym wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. Nie wyklucza również przedterminowych wyborów parlamentarnych, wskazując na konflikt wewnątrz PiS. Wyraził też przekonanie, że żaden z senatorów nie przejdzie na stronę PiS. Schetyna pytany przez gazetę, jak ocenia wynik październikowych wyborów przyznał, że zawsze mogłoby być lepiej, choć dzieli go na ten sejmowy i ten senacki. Wynik w wyższej izbie parlamentu – komentuje jako zwycięski dla opozycji. – To niespodziewane, ale to wynika z tego, że partie opozycyjne potrafiły współpracować i zrobić sobie miejsce. Rzadko tak się zdarza w polskiej polityce, że Sejm ma inny wyborczy werdykt, a w Senacie jest inaczej – wskazał szef PO w rozmowie z “Rzeczpospolitą”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

