Historyczna chwila: ulica Łupaszki znika z Białegostoku „Trzecie pokolenie czerwonej zarazy dopięło swego. Wieczna hańba zdrajcom" – tak radny PiS Jacek Chańko skomentował poniedziałkowe głosowanie rady miasta nad zmianą nazwy ulicy mjr. Szendzielarza "Łupaszki" w Białymstoku. Zwolennicy zmiany wśród publiczności – cichsi, w mniejszości. Ale odważyli się przyjść na sesję. Zmianę nazwy ulicy poparli radni Koalicji Obywatelskiej. Zrobili to – jak podkreślali w swoich wystąpieniach – nie po to, by komukolwiek odbierać bohaterów, ale dlatego, że nazwa nie jest akceptowana przez część mieszkańców Białegostoku. „Uważamy, że dopóki trwa dyskusja co do jednoznacznie pozytywnej oceny Łupaszki, nie powinno być tej nazwy w mieście" – mówił radny Stefan Nikiciuk (Forum Mniejszości Podlasia), prezentując wniosek.

