“Ich afery, twój wybór”. Mocny przekaz “Newsweeka” przed 13 października. W ostatnich wydaniach tygodników przed wyborami parlamentarnymi przeczytamy m.in. o tym, jakie plany ma Jarosław Kaczyński na kolejną kadencję rządów. “Newsweek” z kolei przypomina o największych aferach PiS. Na okładce “Newsweeka” widać najważniejszych polityków PiS, a także urzędników, którzy byli zamieszani w różne afery w tej kadencji. “Ich afery, twój wybór” – pisze tygodnik na pierwszej stronie. W tygodniku m.in. wywiad z prof. Adamem Strzemboszem, byłym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, który niedawno apelował do premiera o zdymisjonowanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. – Te wybory zdecydują o dalszych losach Polski – przekonuje Strzembosz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

