Ile partii będzie w nowym Sejmie? W niedzielnych wyborach do Sejmu próg wyborczy przekroczyło pięć komitetów. Jednak każdy z nich był tak naprawdę koalicją mniejszych ugrupowań. W nowej kadencji swoich posłów będzie miało 17 ugrupowań. Na pierwszy rzut oka podział mandatów jest dosyć prosty. PiS wziął 235 miejsc w Sejmie, KO – 134, SLD – 49, PSL – 30, a Konfederacja – 11. Przy dokładniejszym spojrzeniu okazuje się, że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Przede wszystkim zwycięski komitet wziął jako swój szyld nazwę Prawa i Sprawiedliwości, ale na jego listach znaleźli się przedstawiciele nie tylko tej partii, ale również jej koalicjanci. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry ostatecznie zdobyła 19 mandatów, a Porozumienie Jarosława Gowina – 18. Oznacza to, że każde z tych ugrupowań nie tylko jest niezbędne Jarosławowi Kaczyńskiemu do utrzymania większości i stworzenia nowego rządu, ale też może utworzyć własny klub parlamentarny. Z list PiS-u weszła też jedna przedstawicielka Partii Republikańskiej – Anna Siarkowska. Największe w tym układzie Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 197 mandatów.

