Impeachment prezydenta USA coraz realniejszy Odkąd w zeszłym tygodniu amerykańska Izba Reprezentantów rozpoczęła procedurę usunięcia prezydenta z urzędu – zwaną impeachmentem – Donald Trump wysłał kilkadziesiąt ostrych tweetów odsądzających opozycję od czci i wiary. W środę doszedł do tego, że na określenie jej działań użył słowa “BULLSHIT”, co w łagodnym tłumaczeniu oznacza “brednię”, a tymczasem sprawa staje się coraz bardziej poważna, bo obok “ukraińskich” zarzutów może pojawić się też oskarżenie o przekupstwo. Izba Reprezentantów wszczęła procedurę impeachmentu wobec prezydenta Trumpa pod zarzutem naciskania na obcego przywódcę, by uzyskać osobistą korzyść w wyborach. Chodzi o rozmowę z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, w której Trump domagał się wszczęcia dochodzenia przeciw Joe Bidenowi, jego potencjalnemu konkurentowi w wyborach. Sekretarz Stanu Mike Pompeo, który odmawia podporządkowania się wezwaniu na przesłuchanie w sprawie tej rozmowy, przyznał niespodziewanie, że w niej uczestniczył. Komitet nadzoru Izby jednocześnie ujawnił, że bada też sprawę ogromnych rezerwacji, jakie w hotelach Trumpa składały grupy biznesowe i jeden obcy rząd, by potem z nich nie korzystać. Jeden z deputowanych, badających sprawę, nazwał to “przekupstwem w niemal czystej postaci”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.