Impeachment Trumpa. Amerykanie podzieleni. Amerykanie uważnie śledzą postępowanie ws. impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa i są nieco bardziej skłonni do poparcia niż odrzucenia samego śledztwa. Ale są bardziej podzieleni w kwestii tego, czy Trump powinien zostać usunięty z urzędu – pisze agencja Associated Press. Kilka sondaży opublikowanych od wszczęcia 24 września przez Izbę Reprezentantów dochodzenia w sprawie impeachmentu pokazuje zmianę poglądów Amerykanów w porównaniu z wcześniejszym okresem w tym roku – zauważa agencja. Ankieta telewizji Fox News, przeprowadzona od niedzieli do wtorku wykazała, że 51 proc. Amerykanów twierdzi, że Trump powinien zostać oskarżony i usunięty ze stanowiska. W lipcu uważało tak 42 proc. badanych.

