Izba Gmin za przyśpieszonymi wyborami parlamentarnymi Izba Gmin przyjęła propozycję gabinetu Borisa Johnsona o przeprowadzeniu przyśpieszonych wyborów w Wielkiej Brytanii 12 grudnia. Za wyborami opowiedziało się 438 posłów, przeciw było 20. Ustawa trafi teraz do Izby Lordów. Wcześniej do głosowania nie została dopuszczona poprawka rozszerzająca czynne prawo wyborcze na 16- i 17-latków oraz obywateli Unii Europejskiej, którzy mają status osób osiedlonych w Wielkiej Brytanii. Została natomiast dopuszczona ta, która miała zmienić datę głosowania na 9 grudnia, co postulowały Partia Pracy, a także Szkocka Partia Narodowa i Liberalni Demokraci. Przepadła jednak w czasie głosowania. Przeciw niej opowiedziało się 315 deputowanych, przy 295 głosach za. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

