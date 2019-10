Jak pomóc bezdomnym głosować w wyborach Elections Canada chce dotrzeć do setek tysięcy bezdomnych w Kanadzie, aby upewnić się, że podobnie jak miliony innych uprawnionych wyborców oddadzą swój głos 21 października. Elections Canada prowadzi kampanię mającą na celu zagwarantowanie, że bezdomni nie zostaną wykluczeni, że mogą czuć się zaangażowani w proces polityczny i mają prawo do oddania głosu. Na ulicach mieszka ponad 200 000 Kanadyjczyków i przez lata pomaganie im w głosowaniu odbywało się tak, że ktoś inny potwierdzał ich tożsamość. W 2011 r. ponad 100 000 Kanadyjczyków poręczyło za osoby bez dokumentu tożsamości lub stałego adresu. Ale pod rządami konserwatystów Stephena Harpera ta opcja została zlikwidowana w 2015 roku, a potem przywrócona, kiedy liberałowie doszli do władzy. Joan O’Neil, pracująca dla Elections Canada, powiedziała, że ​​bezdomni wyborcy zasługują na głos. „Zostaną ustanowione zasady (i) zostaną uchwalone prawa, które będą miały na nich wpływ, (bezdomni Kanadyjczycy) z pewnością mają prawo głosować na tego, kto będzie ich odpowiednio reprezentował”, powiedziała CTV News. Trwa akcja informowania ludzi w schroniskach dla bezdomnych o dostępnych dla nich usługach w okresie poprzedzającym wybory. Na przykład osoby korzystające z programów posiłków kościelnych mogą poprosić personel o list potwierdzający, że mieszkają w okolicy. Elections Canada zorganizuje także mobilne pinkty wyborcze w niektórych schroniskach, szpitalach i domach opieki dla osób starszych. Mimo to wciąż istnieją bariery w głosowaniu dla bezdomnych. Michelle Bliss, dyrektor Canada Without Poverty – organizacji non-profit mającej na celu położenie kresu ubóstwu i zilustrowanie związku między ubóstwem a prawami człowieka – wymieniła inne praktyczne bariery, z którymi borykają się bezdomni. „Jeśli chcesz poznać swojego kandydata, jeśli chcesz czytać platformy partii, jeśli chcesz oglądać debaty, a nie masz dostępu do Internetu – (głosowanie) może być bardzo trudne”, powiedziała powiedziany. Rabaya Klein, która była bezdomna 10 lat temu, powiedziała, że ​​teraz organizuje wyjazdy grupowe do lokali wyborczych i rekrutowanie innych do głosowania w wyborach. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

