Jak żyć, żeby nie zachorować na raka? RAK. FAKTY I MITY. Wybitny polski onkolog prof. Jacek Jassem, kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezes Polskiej Ligi Walki z Rakiem, opowiada o mitach na temat nowotworów i o metodach niekonwencjonalnych. Twierdzi, że mamy realny wpływ na to, czy zachorujemy na chorobę nowotworową (dwie trzecie nowotworów ma swoją przyczynę w naszych zachowaniach i diecie). Ujawnia też najczęstsze przyczyny zachorowań na raka. Prof. Jacek Jassem jest autorem kilkuset publikacji naukowych wydanych zarówno w polskich, jak i międzynarodowych czasopismach. Ponadto aktywnie działa w towarzystwach medycznych i redakcjach naukowych. To właśnie dzięki jego zaangażowaniu i tytanicznej pracy, udało się wprowadzić ustawę o zakazie palenia w miejscach publicznych. “Dziennik Bałtycki” zapytał prof. Jassema: Czy metody alternatywne są skuteczne? WIĘCEJ Kolejne odcinki: W kolejnych odcinkach programu omawiane będą zastępujące tematy: 24 października – ODC. 2: Czy witamina C leczy nowotwory?

Czy witamina C leczy nowotwory? 31 października – ODC. 3: Czy kurkumina i zioła z Peru leczą raka?

Czy kurkumina i zioła z Peru leczą raka? 7 listopada – ODC. 4: Czy istnieje dieta antynowotworowa?

Czy istnieje dieta antynowotworowa? 14 listopada – ODC. 5: Czy amigdaliną można wyleczyć raka?

Czy amigdaliną można wyleczyć raka? 21 listopada – ODC. 6: Czy hipertermia pomaga w leczeniu?

Czy hipertermia pomaga w leczeniu? 28 listopada – ODC. 7: Czy to prawda, że chemioterapia szkodzi, i czy “rak boi się noża”?

Czy to prawda, że chemioterapia szkodzi, i czy “rak boi się noża”? 5 grudnia – ODC. 8: Genów nie da się oszukać!

Genów nie da się oszukać! 12 grudnia – ODC. 9: Czy rak to wyrok?

