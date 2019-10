Jan Komasa: Nigdy nie chciałem zrobić filmu antychrześcijańskiego Skąd ta historia? Jak powstał film? Jakie odnosi sukcesy? Co poza tym filmem ma na swoim koncie Jan Komasa? W swoim programie “Po czerwonym dywanie” Grażyna Słomka z polskiego radia w Hanowerze rozmawia z reżyserem filmu “Boże Ciało” Janem Komasą. “Jest to film o Polsce” “Inspirowaliśmy się emocjami towarzyszącymi katastrofie w Smoleńsku. Filmowe miasteczko też jest podzielone na ofiary lepsze i gorsze” – tak o filmie “Boże Ciało” mówi Jan Komasa. “Miasteczko w filmie jest podzielone na lepsze i gorsze ofiary. Nie wszyscy są równi, chociaż zginęli w tym samym wypadku. Jednym daje się prawo do godnego pochówku, innym się go odmawia. Ofiary stają się katami” – mówi reżyser “Bożego Ciała”, filmu zdobywającego nagrody na międzynarodowych festiwalach filmowych, polskiego kandydata do Oscara. Jaką diagnozę stawia polskiemu społeczeństwu Jan Komasa? M.in o tym z reżyserem rozmawia Grażyna Słomka w audycji “Po czerwonym dywanie” . POSŁUCHAJ wywiadu O filmie “Boże Ciało” w “Gazecie” Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.