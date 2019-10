Janusz Kondratiuk nie żyje W poniedziałek po ciężkiej chorobie zmarł Janusz Kondratiuk. Informację o śmierci reżysera i scenarzysty przekazał prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski. Janusz Kondratiuk urodził się 19 września 1943 roku w Ak-Bułak na terenie ówczesnego ZSRS, obecnie Kazachstanu. Po wojnie wraz z rodzicami i starszym bratem Andrzejem powrócił do Polski. W 1969 r. młody Janusz – podobnie jak wcześniej Andrzej – ukończył studia reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Pierwszy duży sukces przyszedł jeszcze w tym samym roku – jego etiuda szkolna “Nie mówmy o tym więcej” została doceniona Grand Prix w kategorii filmów szkolnych podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Oberhausen. Drogę twórczą rozpoczął od reżyserowania fabularnych filmów telewizyjnych, spośród których kultowe okazały się “Dziewczyny do wzięcia” (1972 r.) z Ewą Pielach, Reginą Regulską oraz ówczesną żoną artysty Ewą Szykulską. To utrzymana w komediowym tonie historia trzech kobiet, które przyjechały do stolicy, by poznać interesujących mężczyzn. Uznanie publiczności zapewnił mu także m.in. “Czy jest tu panna na wydaniu?” (1976 r.). Film, do którego scenariusz Janusz Kondratiuk napisał razem ze swoim bratem Andrzejem, opowiadał o młodym chłopaku podróżującym po kraju razem z ojcem chrzestnym w poszukiwaniu kandydatki na żonę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

