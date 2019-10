Język angielski – THEIR/THERE/THEY’RE

W tym odcinku nowego cyklu zajmę się także trzema często mylonymi wyrazami.

Nieumiejętność odróżnienia tych identycznie wymawianych i podobnie wyglądających angielskich wyrazów i wyrażeń to nie tylko problem obcokrajowców uczących się angielskiego, ale także rodowitych użytkowników języka angielskiego.

THEIR

To zaimek dzierżawczy trzeciej osoby liczby mnogiej:

• Mary and her husband came to the picnic with their friends.

• Mary i jej mąż przyszli na piknik ze swoimi przyjaciółmi.

• Kids love to play with their parents.

• Dzieci uwielbiają się bawić ze swoimi rodzicami.

THERE

Ten wyraz jest przysłówkiem oznaczającym miejsce oddalone od osoby mówiącej:

• The books I brought from the library are there, on the table by the window.

• Książki, które przyniosłam z biblioteki, są tam, na stole przy oknie.