Język polski – IGNORANCJA

Zawsze opieram moje felietony na zjawiskach, które zauważam w języku moich rodaków błędach, które powtarzają się w ich polszczyźnie i angielszczyźnie.

Dzisiaj zajmę się pewnym zjawiskiem w języku polskim. Błąd, który dzisiaj pragnę pokazać i omówić zdarza się niezwykle często.

Narzekając na niezwracanie na kogoś czy coś uwagi, nasi rodacy często mówią:

• Nie mogę już znieść jego ignorancji.

• Nie mam zamiaru pozwolić sobie na taką ignorancję.

To co mówiący mają w tym przypadku na myśli, to nie to, co te zdania naprawdę znaczą.

W pierwszym zdaniu chodzi o to, że ktoś naszego mówiącego ignoruje, nie zwraca na niego uwagi, a jemu to wyraźnie przeszkadza. Niestety, zdanie to w takim brzmieniu nie ma zamierzonego znaczenia.

Słowo “ignorancja” nie jest bowiem synonimem słowa “ignorowanie”. Oznacza ono NIEWIEDZĘ, brak wiedzy.

Można oczywiście znaleźć prawidłowy kontekst dla tego zdania. Jeśli kogoś irytuje, że osoba, o której mówi, nie dysponuje wystarczającą wiedzą, jest nieukiem, może właśnie tak powiedzieć.

W drugim przypadku chodzi mówiącemu o to, że nie ma zamiaru pozwolić sobie na to, że ktoś go stale ignoruje i nie liczy się z nim. W tym przypadku trudniej jest znaleźć kontekst dla takiej wypowiedzi w jej rzeczywistym znaczeniu. Może to być sytuacja gdy mówiący ma na tyle władzy, że może wyciągnąć jakieś konsekwencje wobec osoby, o której mówi. Mógłby tak powiedzieć szef firmy po spotkaniu grupy pracowników z klientem, jeżeli na spotkaniu tym jeden z pracowników wykazał się brakiem kompetencji i wiedzy.